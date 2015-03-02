Снизить наценку на продукцию местных производителей поручил глава края Андрей Тарасенко владельцам торговых сетей. Об этом шла речь на встрече с товаропроизводителями и предпринимателями.

Сегодня торговая наценка на товары, произведенные в Приморье, составляет до 30%, и это при рентабельности фермерских хозяйств в 5—7%. На встрече с предпринимателями шла речь о возможных вариантах помощи с реализацией товаров по доступным ценам. Одна из мер — проведение акций для социального набора продуктов. В списке — около 40 наименований. Такие товары, как правило, выделяют специальным цветом на прилавках или особым ценником.

Елена Алешкина, директор торговой сети супермаркетов: «Та же гречка — 29.90. Все мы помним ажиотаж по этой гречке, сейчас это маленькие цены».

В крупных городах края регулярно проводятся фермерские ярмарки, а некоторые производители — например, из Спасска и Артема — продают свои товары в специальных павильонах во Владивостоке, что позволяет установить минимальную цену. Но кроме аренды помещений, в стоимость закладываются и затраты на производство. Андрей Тарасенко подчеркнул, что сегодня власти края работают над сдерживанием цен на такие ресурсы.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Хлеб, оттого, что поднимают электроэнергию, уже печь не выгодно. Мы будем снижать еще постепенно, по 10 процентов, снижать будем».

По поручению главы региона в крае работает Общественный совет по координации деятельности местных производителей и продавцов пищевой продукции. Им уже удалось расширить список социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]