В Приморье постараются снизить наценку на продукцию местных производителей. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Снизить наценку на продукцию местных производителей поручил глава края Андрей Тарасенко владельцам торговых сетей. Об этом шла речь на встрече с товаропроизводителями и предпринимателями.
Сегодня торговая наценка на товары, произведенные в Приморье, составляет до 30%, и это при рентабельности фермерских хозяйств в 5—7%. На встрече с предпринимателями шла речь о возможных вариантах помощи с реализацией товаров по доступным ценам. Одна из мер — проведение акций для социального набора продуктов. В списке — около 40 наименований. Такие товары, как правило, выделяют специальным цветом на прилавках или особым ценником.
Елена Алешкина, директор торговой сети супермаркетов: «Та же гречка — 29.90. Все мы помним ажиотаж по этой гречке, сейчас это маленькие цены».
В крупных городах края регулярно проводятся фермерские ярмарки, а некоторые производители — например, из Спасска и Артема — продают свои товары в специальных павильонах во Владивостоке, что позволяет установить минимальную цену. Но кроме аренды помещений, в стоимость закладываются и затраты на производство. Андрей Тарасенко подчеркнул, что сегодня власти края работают над сдерживанием цен на такие ресурсы.
Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Хлеб, оттого, что поднимают электроэнергию, уже печь не выгодно. Мы будем снижать еще постепенно, по 10 процентов, снижать будем».
По поручению главы региона в крае работает Общественный совет по координации деятельности местных производителей и продавцов пищевой продукции. Им уже удалось расширить список социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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