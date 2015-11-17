Подснежники распустились на «Земле леопарда» с двухнедельным опозданием

Прошедшая зима в Приморском крае не отличилась мягкостью. Низкие температуры и малое количество осадков не лучшим образом сказались на растительности. С приходом марта земля покрылась снегом, и даже спустя три недели после наступления календарной весны ночи в Приморье остаются морозными. Однако и вопреки этому весна дает о себе знать. На этой неделе на «Земле леопарда» распустились первые подснежники – адонисы амурские.

Цветение адонисов в этом году началось позже обычных сроков. Как правило, первые подснежники появляются в Приморье уже в преддверие 8 Марта. Сейчас единичные ярко-желтые цветы встречаются чаще у корней деревьев – здесь они укрываются от ветра и греются в тепле солнца, которое «собирает» темная кора. И если сейчас увидеть адонис пока – удача, то через 2-3 недели цветение перейдет в полную силу, и встретить первые весенние «солнышки» в приморских лесах можно будет почти повсеместно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на на специалистов «Земли леопарда».

В Приморье адонисы возвещают приход весны. Природа начинает пробуждаться от зимнего сна. Помимо подснежников, на «Земле леопарда» уже распустилась верба, в воздухе появились первые насекомые для их опыления, а небо украсили перелетные птицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]