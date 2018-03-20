Весна диктует обновление. Большую коллекцию весенних курток предлагает выставка-ярмарка на стадионе «Динамо». Она будет работать до 1 апреля. Все по фиксированной цене.

В такую солнечную, но еще прохладную весеннюю погоду, куртка — необходимый предмет гардероба. Она практичная, удобная, не сковывает движения. Ярмарка-выставка во Владивостоке предлагает более 3000 весенних курток фабричного качества. Широкий выбор цветовой палитры и фасонов поможет подобрать нужную модель. Яркие куртки подойдут тем, кто стремится соответствовать весне и приковывать взгляды прохожих. На выставке подобрать модель можно и для выхода на природу.

Покупатель: «Пришла выбрать курточку, здесь очень большой ассортимент, может, что-нибудь и подберу».

На выставке новое весеннее поступление. Опытные консультанты помогут подобрать идеальную модель. Представлены куртки всех размеров: от 42-го до 72-го. Цена на весь товар единая — 3,5 тыс. рублей. Приобрести куртку можно ежедневно в спорткомплексе «Динамо» на Западной, 13 до 1 апреля включительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]