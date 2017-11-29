Ярмарка «Дары Беларуси» будет работать во Владивостоке и Находке до 1 апреля. Видеорепортаж Ольги Артемовой и Егора Коваленко
Приятная новость для ценителей вкусной и полезной еды. Во Владивостоке и Находке, по просьбам горожан, продолжает свою работу гастрономическая ярмарка «Дары Беларуси».
Ярмарка «Дары Беларуси» продлевает свою работу до 1 апреля. Прилавки со всевозможными яствами — настоящий рай для гурманов. В одном месте можно выбрать все: колбасы, деликатесы, сосиски, сыры, сладости, консервы. Продукты доставляют сюда самолетами каждую неделю.
Нина Петрова, покупатель: «Я не первый раз прихожу. Поэтому я все понемножку беру и все пробую. Чувствуется мясо. Особенно «Краковскую» брала. Очень вкусная колбаса».
Ярмарка удивляет приморцев изысканными и традиционными вкусами. На пике потребительских предпочтений – мясные деликатесы.
Светлана Лагунова, покупатель: «Рулет из вырезки «Домашний» очень вкусный. Настоящее мясо. Очень нравится сервелат «Кремлевский», беру не первый раз. Ну естественно мармелад, я — сладкоежка».
Молочные батончики без сои, шоколадные конфеты из какао-бобов, грильяж из орехов, а сгущенка из молока. Все сладости изготовлены исключительно из натуральных ингредиентов. За настоящими, а главное - свежими белорусскими продуктами - приглашают на ярмарку «Дары Беларуси» в спорткомплекс «Динамо» во Владивостоке и в Находке в МФК «Мега». Обе выставки работают до 1 апреля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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