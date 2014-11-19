«Вести: Приморье. Интервью»: Дмитрий Братыненко: «Я надеюсь, что мэр Владивостока не заиграется»

Вице-губернатор края Дмитрий Братыненко дал первое большое телевизионное интервью. В рамках программы "Вести: Приморье".Интервью" Дмитрий Федорович ответил на вопросы ведущей Татьяной Бережной.

Как прошли выборы Президента России в Приморье? Чем обусловлен резкий рост электорального рейтинга Владимира Путина во Владивостоке? Кто из муниципальных глав на карандаше у руководителя края Андрея Тарасенко? Куда отправились Братыненко и Тарасенко в первый день пребывания во Владивостоке? И почему Братыненко встал в ворота на «Фетисов Арене»?

Коснулся вице-губернатор Братыенко и ситуации во Владивостоке: «Все депутаты выразили ему доверие, Виталий Васильевич (мэр Владивостока Виталий Веркеенко- прим.ред.) — человек из Владивостока, он вырос здесь, встал как личность, как бизнесмен, он в краевой администрации работал, у него есть определенный опыт как хозяйственника. Сейчас он уже порядка 3—4 месяцев на посту… не знаю, сформировал он до конца свою команду или нет… но мое лично мнение: человек справляется. У него достаточно большой аппарат заместителей, аппарат администрации города, есть общественники, депутаты городские — они все участвуют в жизни города. Я считаю, все получится! Вопрос только самый главный: желаю ему не заиграться, а оставаться таким же открытым, доступным, как его оценивают в основном жители и служить и работать на благо города. В этом смысле и губернатор на него надеется, потому что это именно тот человек, который изменит сознание жителей города: власть должна быть максимально открытой и доступной. Поэтому я надеюсь, что человек не заиграется и будет достойным главой города Владивостока».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]