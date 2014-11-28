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Во Владивостоке вынесен приговор по делу о дерзком ограблении курьера

Во Владивостоке вынесен приговор по делу о дерзком ограблении курьера

Фото: ИА Запад24

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев стоящего возле жилого дома по ул. Снеговой курьера службы доставки еды, решил совершить хищение пакетов с продукцией. Представившись заказчиком, он предложил курьеру пройти вместе с ним в квартиру, где пообещал произвести расчет за доставку. По пути следования злоумышленник, действуя с целью открытого хищения, нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, выхватив из его рук два полимерных пакета с четырьмя контейнерами (в которых находились роллы, общей стоимостью свыше 1,2 тыс. рублей). После этого грабитель скрылся с места преступления.   

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, суд назначил обвиняемому за содеянное (с учетом личности фигуранта, характеристики личности и неоднократного привлечения к уголовной ответственности) 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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