Во Владивостоке вынесен приговор по делу о дерзком ограблении курьера
Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев стоящего возле жилого дома по ул. Снеговой курьера службы доставки еды, решил совершить хищение пакетов с продукцией. Представившись заказчиком, он предложил курьеру пройти вместе с ним в квартиру, где пообещал произвести расчет за доставку. По пути следования злоумышленник, действуя с целью открытого хищения, нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, выхватив из его рук два полимерных пакета с четырьмя контейнерами (в которых находились роллы, общей стоимостью свыше 1,2 тыс. рублей). После этого грабитель скрылся с места преступления.
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, суд назначил обвиняемому за содеянное (с учетом личности фигуранта, характеристики личности и неоднократного привлечения к уголовной ответственности) 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.03.2018 Житель Приморья приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство своего знакомого
-
13.03.2018 Грабитель-рецидивист ограбил девочку во Владивостоке
-
04.12.2017 В Приморье вынесен приговор по делу об изнасиловании пенсионерки
-
13.07.2016 В Уссурийске к реальному лишению свободы осужден управляющий ТСЖ за хищение денежных средств жильцов
-
02.03.2016 В Уссурийске суд вынес приговор по делу о сексуальном насилии над малолетним
-
28.11.2014 В Приморье бывший сотрудник исправительного учреждения осужден за убийство, сопряженное с разбоем
Добавить комментарий