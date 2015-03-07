Морпехи ТОФ в Приморье обкатывают бронетранспортеры нового поколения

Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье в рамках перевооружения получила около 20 бронетранспортеров нового поколения БТР-82А, в ближайшее время количество машин должно увеличиться вдвое, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Подразделения отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированной в Приморском крае, приступили к перевооружению на бронетранспортеры нового поколения БТР-82А. После теоретической подготовки механиков-водителей и стрелков экипажи машин приступили к практической обкатке бронетранспортеров на полигоне Тихоокеанского флота Бамбурово. В настоящий момент обкатку проходят около 20 современных машин. В ближайшее время их количество увеличится вдвое", - сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

На полигоне отрабатывают вождение новых боевых машин, в том числе в экстремальных условиях, ведется пристрелка оружия при ведении огня различной сложности. Экипажи уже успели принять участие в учениях по погрузке-выгрузке боевой техники с больших десантных кораблей, а затем совершили марш в автопарк полевого лагеря.

Для справки:

Бронетранспортер БТР-82А отличается от своего предшественника повышенной живучестью. Машина оснащена новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "ТРОНА-1" с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь БТР-82А повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]