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Уроженец Узбекистана задержан во Владивостоке по подозрению в краже автомобиля

Уроженец Узбекистана задержан во Владивостоке по подозрению в краже автомобиля

Фото: Drom.ru

Жительница Владивостока сообщила в полицию о том, что с придомовой территории в районе улицы Русской в дневное время суток исчез ее автомобиль марки «Субару Легаси». Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 280 тысяч рублей. Ориентировка на похищенный автомобиль была передана наружным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку обнаружили иномарку, подходящую по приметам на указанную в ориентировке, в районе улицы Снеговой без внешних повреждений. По подозрению в краже задержан 22-летний уроженец Республики Узбекистан, который признался, что намеревался продать похищенную иномарку.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полицейские проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.

        

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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