«Лексус» загорелся на пути из Находки во Владивосток
«Огненное» ДТП произошло в Находке. На Американском перевале сгорел автомобиль «Лексус». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.
Информация о пострадавших уточняется.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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