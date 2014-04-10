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Двое приморцев оставили без гаджетов экипаж траулера в порту Зарубино

Двое приморцев оставили без гаджетов экипаж траулера в порту Зарубино

Фото: Транспортная полиция

В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило заявление от членов экипажа рыболовного траулера, пришвартованного в поселке Зарубино, по факту кражи трех ноутбуков и двух сотовых телефонов. Общая сумма ущерба составила порядка 85 тысяч рублей. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию, заявителей и возможных очевидец опросили специалисты. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность и задержали двух местных жителей 30 и 32 лет.  В ходе допроса злоумышленники пояснили, что они проникли на рыболовный траулер в ночное время суток и, воспользовавшись тем, что все члены экипажа отдыхают, похитили вещи.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество найдено и возвращено владельцам.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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