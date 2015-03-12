Анонс на 24 марта

24 марта во Владивостоке с 9.00 до 12.00 в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю (ул. Магнитогорская, 5) пройдет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции краевого Управления Росгвардии. Прием проводит начальник Управления Росгвардии по Приморскому краю полковник полиции Андрей Юрьевич Семыкин. Предварительная запись осуществляется по телефону 8(423)237-53-49.

24 марта во Владивостоке в ДВФУ Яндекс проведет контрольную по математике «Что и требовалось доказать». В вузе контрольная продлится с 19.00 до 20.00. Одновременно задания появятся на сайте проекта — приступить к ним можно будет в любой момент.

24 марта во Владивостоке возобновится движение «дачных» автобусов. Автобусы будут ходить с площадей Семёновская, Луговая, Окатовая и от бухты Тихая до 10-го километра.

24 марта во Владивостоке на сутки будет закрыт железнодорожный переезд на станции «Моргородок».

24 марта с 20.30 до 21.30 Владивостоке присоединится к международной экологической акции «Час Земли». От электроснабжения будут отключены архитектурная подсветка на здании главпочтамта и главная телевышка города.

24 марта г. Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). Кубок Приморского края по кудо. Начало в 10.00. Открытие в 14.00.

24 марта г. Владивосток, стадион «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). ФК «Луч-Энергия» Владивосток – ФК «Спартак-2» Москва. 29 тур Фонбет- Первенства ФНЛ России среди мужских команд.

24 марта г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Самрау» Уфа. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

24 марта г. Владивосток, военный полигон «Горностай». Чемпионат г. Владивостока по стрельбе из карабина (практическая стрельба). Начало в 10.00.

24 марта г. Владивосток, в/ч МО РФ. Физкультурное мероприятие по поисково-спасательным работам «Режим ЧС» среди обучающихся общеобразовательных учреждений г. Владивостока. Начало в 12.00.

24 марта г. Владивосток. Фестиваль Приморского края по пейнтболу, 1-й этап.

24 марта г. Уссурийск. Чемпионат Приморского края по мини-футболу среди женщин.

24-25 марта г. Артем, ФОК Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по спортивной аэробике. Начало 24 марта в 10.00, 25 марта в 09.00.

24-25 марта г. Артем, картинговая трасса «Приморское кольцо» (ул. Солнечная, 2г). Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по зимнему картингу, финал.

24-25 марта с. Покровка. Открытые краевые соревнования по каратэ на «Кубок Тайджи Казэ».

24-28 марта о. Русский, корпус S кампус ДВФУ. Открытое Первенство Приморского края по гандболу. 24-28 марта игры 17.00-22.00, кроме 25 марта игры 11.00-16.00, открытие 25 марта в 11.30.

24 марта-1 апреля г. Владивосток, Дом детского творчества (Океанский пр-т, 43). Первенство г. Владивостока по шахматам среди мальчиков, девочек, юношей и девушек.

24 марта — Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

24 марта — День штурманской службы ВВС России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]