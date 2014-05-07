Во Владивостоке начальник приморского Управления Росгвардии проведет прием граждан
24 марта с 09.00 до 12.00 в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю (г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 5) пройдет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции краевого Управления Росгвардии.
Прием проводит начальник Управления Росгвардии по Приморскому краю полковник полиции Андрей Юрьевич Семыкин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
23.03.2018 Анонс на 24 марта
-
15.11.2017 Главный "контролер" СК проведет прием граждан во Владивостоке
-
07.05.2014 Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета РФ проведут личный прием граждан
-
11.05.2014 Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета РФ проведут приемы граждан в Приморье
-
11.11.2016 Контингент Росгвардии в Приморье увеличат
-
23.08.2015 Заместитель генпрокурора РФ проведет личный прием граждан во Владивостоке
Добавить комментарий