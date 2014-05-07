Во Владивостоке начальник приморского Управления Росгвардии проведет прием граждан

24 марта с 09.00 до 12.00 в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю (г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 5) пройдет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции краевого Управления Росгвардии.

Прием проводит начальник Управления Росгвардии по Приморскому краю полковник полиции Андрей Юрьевич Семыкин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]