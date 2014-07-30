Во Владивостоке на сутки будет закрыт железнодорожный переезд на станции «Моргородок»
Во вторник, 24 марта, предположительно на одни сутки в краевом центре будет закрыт железнодорожный переезд в районе станции «Моргородок». Об этом сообщили во Владивостокской дистанции пути филиала ОАО «РЖД». Перекрытие будет произведено в связи с ремонтом железнодорожного полотна.
Движение автотранспорта на период закрытия переезда будет осуществляться по графику в сопровождении сигналистов ОАО «РЖД».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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