Во Владивостоке на сутки будет закрыт железнодорожный переезд на станции «Моргородок»

Во вторник, 24 марта, предположительно на одни сутки в краевом центре будет закрыт железнодорожный переезд в районе станции «Моргородок». Об этом сообщили во Владивостокской дистанции пути филиала ОАО «РЖД». Перекрытие будет произведено в связи с ремонтом железнодорожного полотна.

Движение автотранспорта на период закрытия переезда будет осуществляться по графику в сопровождении сигналистов ОАО «РЖД».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]