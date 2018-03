Анонс на 25 марта

25 марта во Владивостоке с 12.00 до 16.00 на о. Русский пройдет бесплатный организованный поход на 12 форт и б. Ахлестышева. Приглашаются все желающие. Место сбора: поворот на океанариум, собой надо иметь фонарик, перекус и теплый чай. Подробности: WA: 8-908-995-69-24.

25 марта г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Самрау» Уфа. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

25 марта — День работника культуры России.

25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

25 марта — Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести (International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members). Отмечается в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство Организации объединенных наций и помогал палестинским беженцам.

