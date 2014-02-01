Владивостокцев и гостей города приглашают в поход на 12-й форт

25 марта состоится поход на 12-ый форт Владивостокской крепости и б. Ахлестышева. Общая дистанция путешествия составит около шести километров. Сбор всех желающих принять участие в походе в 12.00 на повороте на Приморский океанариум (о. Русский).

Как сообщили организаторы, участие в походе бесплатное. С собой нужно только взять фонарик, перекус и теплый чай. Одеваться в соответствии с погодой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]