Российский нейростимулятор центральной нервной системы разрабатывают во Владивостоке

Разработкой нового нейростимулятора центральной нервной системы занимаются студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Создание отечественного аналога зарубежного прибора позволит снизить его стоимость и обеспечить больше нуждающихся пациентов. Первый прототип студенты представят на биоинженерном хакатоне «Нейростарт», который пройдет в ДВФУ 15-19 мая.

По форме устройство напоминает кардиостимулятор: титановый корпус имплантируется под кожу, а электроды вводятся в головной или спинной мозг. Сейчас специалисты разрабатывают плату и приложение для индивидуальной настройки стимулятора. К хакатону «Нейростарт» планируется подготовка функционального прототипа и дорабатка его во время мероприятия вместе с экспертами. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Также студентам предстоит разработать электронику и программное обеспечение для управляющего микроконтроллера. Конечная цель — создание полнофункционального прототипа, который можно будет использовать при разработке промышленного образца совместно с российскими производителями медицинских имплантируемых приборов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]