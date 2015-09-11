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Выборы депутатов муниципальных Дум и глав поселений пройдут в Приморье в 2018 году

Выборы депутатов муниципальных Дум и глав поселений пройдут в Приморье в 2018 году

В Приморье до конца года пройдет несколько избирательных кампаний, приморцы смогут выбрать депутатов в представительные органы муниципалитетов (Думы), а также несколько глав городских и сельских поселений края. Об этом рассказал вице-губернатор Дмитрий Братыненко в интервью ГТРК "Владивосток".

По словам Дмитрия Братыненко, по закону Приморского края глав выбирают не на прямых выборах, а через конкурсную комиссию голосованием депутатского корпуса. До конца этого года выборы депутатов в муниципальные Думы пройдут на территории нескольких муниципалитетов – именно эти люди в будущем будут решать, кто станет главой муниципалитета.

Отметим, в 2018 году приморцы изберут депутатов в Думы Партизанска, Красноармейского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Пограничного, Тернейского, Хасанского, Яковлевского муниципальных районов. Дополнительные выборы депутатов Дум пройдут в Кировском, Лазовском, Чугуевском районах и в Большом Камне.

Помимо этого, на территории нескольких населенных пунктов пройдут выборы глав сельских и городских поселений: Новонежинского, Пожарского, Центральненского, Милоградовского сельских поселений, а также Пожарского, Краскинского, Сибирцевского, Преображенского городских поселений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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