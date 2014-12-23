С начала года в Приморье вывели из «тени» более трех тысяч работников
В Приморье, по состоянию на 10 марта, выявлено свыше трех тысяч нелегальных работников. В отношении 3124 человек работодатели оформили трудовые договоры. Такую информацию предоставила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева участникам межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений.
По словам Лилии Лаврентьевой, в 2017 году контрольный показатель выявления неформальных трудовых отношений в Приморском крае превысил 100%.
В прошлом году выявлено 48,3 тысячи случаев неформальной занятости. В отношении почти 48 тысяч работников удалось добиться оформления трудовых отношений. Чуть более четырех тысяч предпринимателей и фермерских хозяйств вывели из «тени».
Как отметили в пресс-службе администрации края, за первые месяцы 2018 года количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств составило 1250 единиц.
Хорошие результаты работы по снижению неформальной занятости достигнуты городах Спасск-Дальний и Арсеньев. Среди районов хорошие показатели в Тернейском, Хорольском, Хасанском, Анучинском, Чугуевском, Октябрьском районах.
«Высокие показатели легализации трудовых отношений в этих муниципалитетах показывают заинтересованность местного руководства в защите работающих граждан от тех неприятностей, которые таит в себе зарплата в конверте. Не стоит забывать, что организации, работающие «по-белому» - это еще и наполнение местных бюджетов за счет налогов. Это также должно мотивировать к активности в этом вопросе», – убеждена Лилия Лаврентьева.
По ее словам, необходимо пересмотреть подход к проблеме «серой» занятости и организовать взаимодействие муниципалитетов и контролирующих органов в городе Партизанск, а также Партизанском, Шкотовском и Пограничном районах.
Хорошим средством в борьбе с неформальной занятостью специалисты по-прежнему называют информированность граждан в этом вопросе. В апреле в Приморье пройдет традиционный месячник легализации трудовых отношений. Это бесплатные консультации по трудовым вопросам, анонимное анкетирование, которое позволяет прояснить общую картину с «серой» занятостью на территориях для принятия оперативных мер, «горячая линия», куда можно сообщить о случаях нарушений законодательства со стороны работодателя и многое другое.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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