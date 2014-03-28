Во Владивостоке стартовал открытый личный кубок города по фигурному катанию. Спустя много лет энтузиасты из федерации этого вида спорта возрождают традицию проведения подобного соревнования.

Яркие костюмы, эффектные выступления. На этих соревнованиях выступают сильнейшие юные спортсменки.

Побороться за кубок Владивостока съехались около 200 спортсменов со всего Приморского края, а также соседних регионов.

Ксения Руслякова, спотрсменка: «Главное — слушаться тренера, делать все правильно и стараться, тогда все получится».

Александра Тихонова: «Идти вперед и не оглядываться назад!»

Алина Нурмухамедова занимается фигурным катанием 4 года, выступает во втором юношеском разряде. Своим выступлением спортсменка довольна. Алина Нурмухамедова, спортсменка: «Я хорошо исполнила прыжок, который у меня не получался долго. Все очень сильно волнуются и говорят: я это не сделаю, то не сделаю, нет, это у меня хорошо получится! Главное, что всегда на меня смотрит мама, она дает мне силы и придает хорошее настроение».

Юрий Нурмухамедов, отец: «Для того, чтобы росло здоровое поколение, чтобы росла здоровая нация, чтобы у детей формировались правильные ориентиры, правильные герои — давайте гаджеты отбросим и все в спортзалы, на катки, хоккейные коробки, давайте заниматься спортом, делать детей здоровыми и счастливыми».

Спортивное событие возродили после 20-летнего перерыва. Энтузиасты из федерации фигурного катания собираются снова сделать его регулярным.

Светлана Тисленко, президент Федерации фигурного катания на коньках г. Владивостока: «Конечно, хотим, чтобы нас поддержала администрация и края, и города, чтобы проводить больше таких соревнований. Это праздник для детей, мы живем очень далеко от центра, детям нужны старты, нужны соревнования».

Открытый Кубок Владивостока проходил на ледовой арене спортивного комплекса «Полюс».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]