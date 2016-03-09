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Количество приморцев с диагнозом «наркомания» снизилось почти на 20%

Количество приморцев с диагнозом «наркомания» снизилось почти на 20%

По итогам 2017 года в Приморье снизилось употребление наркотиков. Об этом сообщили на очередном заседании антинаркотической комиссии.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом приморцев, с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания», стало меньше на 19,6%. Также почти на 40% снизилось количество людей, зарегистрированных с диагнозом «пагубное употребление».

В сравнении с 2016 годом ухудшение оценки наркоситуации не отмечено ни в одном муниципалитете Приморского края. Улучшение оценки наркоситуации отмечено в Арсеньеве, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Уссурийске, ЗАТО Фокино и Спасске-Дальнем. А также в Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Лазовском, Надеждинском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском муниципальных районах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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