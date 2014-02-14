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Вчера, 21:30
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В Приморье хотят принять закон о детях войны. Видеорепортаж Андрея Мозгового

На сегодняшний день законы о детях войны приняты в 17 регионах России. Но Приморский край не входит в их число, а ведь на территории региона проживает около 130 тысяч таких граждан и в социальном плане они крайне не защищены. Чтобы восстановить статус-кво, с законодательной инициативой выступил председатель краевого отделения организации «Дети войны» Андрей Ищенко.

Ирина Владимировна Шишмарёва родилась перед самой Великой Отечественной войной в Якутии. Детские воспоминания в основном о том, как постоянно хотелось есть, как боролись с голодом. Рацион питания был скудный, в Якутии — мороженный лук и сушеная морковка, в Приморье — лебеда и щавель. Еще запомнился 5-летней Ирише День Победы в 1945 году.

Ирина Шишмарёва, житель г. Владивосток, участник программы «Дети войны»: «Мы плясали, плакали, целовались, вообще было очень. Даже когда Сталин умер мы переживали сильно. А так у нас, ой это вообще было, что творилось в поселках».

Сегодня ей 77, пять лет назад он ушла на пенсию. Проработав почти полвека, живет на скромную пенсию, без льгот, так как государство не позаботилось о детях той войны. Сегодня эту несправедливость пытается исправить Андрей Ищенко.

Андрей Ищенко, председатель краевого отделения организации «Дети войны», депутат ЗАКС Приморского края: «Законопроект мой направлен на то, чтобы прежде всего зафиксировать юридически статус детей войны в Приморском крае. Да, то есть это граждане, рожденные с '27-го по '45-й годы. Именно те дети, которые были рождены во время Великой Отечественной войны и на сегодня проживают в Приморском крае».

Он считает, что этим людям надо максимально помогать. А принятие закона не повлечет каких-либо финансовых обязательств Приморского края и не потребует на первом этапе никаких бюджетных расходов из казны региона. Он подразумевает лишь определенные социальные льготы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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