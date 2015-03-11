Приморские студенты завоевали «бронзу» на открытом чемпионате Азии по робототехнике. Видеорепортаж Марии Нетребенко
Команда будущего. Приморские студенты со своим роботом «Джуниор» завоевали «бронзу» на открытом чемпионате Азии по робототехнике, который прошел накануне на базе Сингапурского политехнического университета. За победу боролись 10 стран, но именно наши робототехники вошли в число сильнейших, но почивать на лаврах они не собираются.
Команда федерального университета на чемпионате Азии по робототехнике в Сингапуре. Их аппарат «Джуниор» принес «бронзу» этих престижных соревнований. Сильнее наших оказались команды из Индии и Китая. Поэтому сразу после возвращения домой робототехники начали работу над ошибками. Теперь они хотят качественно усовершенствовать аппарат.
Иван Чемезов, студент 3-го курса инженерной школы: «Я отвечаю за механику и за электронику».
- А чем остальные тогда занимаются?
- Хороший вопрос, я тоже не знаю!
Механик и электрик Иван держит в руках «мозги» «Джуниора». Остальные пять членов команды не имеют права даже прикасаться к ним, зато именно они должны запрограммировать их так, чтобы «Джуниор» выполнял необходимые операции, а это самое сложное.
Никита Утин, студент 4-го курса факультета прикладной математики и информатики: «Мы все равно задаем какую-то миссию ему, то есть говорить о каком-то супер искусственном интеллекте нельзя, есть минимальный уровень».
Интеллект «Джуниора» — это три компьютера, которые отвечают за навигацию, акустику и видео. Последнее — это зрение робота. Над ним работает единственная девушка в команде. В планах Александры сделать так, чтобы робот видел еще лучше. Задача сложная, и от девушки-программиста ждут быстрых и эффективных решений.
Александра Жихарева, студент 4-го курса факультета прикладной математики и информатики: «Меня бы очень сильно обидело, если бы мне делали скидки, ведь это же от человека зависит, а не от пола, то, что ему интересно».
Новые мозги, уши и глаза у робота должны появиться к августу этого года. На это время запланировано проведение всемирного турнира «Робосаб» в США. Там «Джуниору», уверены роботехники, не будет равных.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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