Федор Ярошевич остается на месте, но скоро уйдет

Фёдор Ярошевич продолжает исполнять обязанности генерального директора «Примтеплоэнерго». С таким заявление сс-служба теплоснабжающей организации.

В некоторых СМИ накануне появились сообщения о том, что врио генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» Фёдор Ярошевич передаёт дела вновь назначенному руководителю. Эти сведения не соответствуют действительности. Как отметил сам директор в ходе состоявшегося сегодня, 23 марта, селекторного совещания с директорами всех филиалов предприятия, он продолжает исполнять свои обязанности.

- Прошу не спекулировать на тему того, что в «Примтеплоэнерго» происходит какой-то переворот, о том, что коллектив собирает подписи в поддержку тех или иных возможных кандидатов на должность генерального директора. Назначение на должность и освобождение от должности директора краевого государственного унитарного предприятия – это исключительная прерогатива губернатора Приморья. Я написал заявление на имя врио губернатора об освобождении меня от занимаемой должности по состоянию здоровья. Данное решение согласовано. Я решил не участвовать в конкурсе на замещение должности руководителя «Примтеплоэнерго». До принятия решения Андрея Тарасенко о назначении нового генерального директора я продолжу исполнять обязанности руководителя. Врио губернатора Приморского края определяется с кандидатурой, - подчеркнул Фёдор Ярошевич.

Он также представил коллективу первого заместителя врио генерального директора. Им стал Александр Шубенков.

Затем Фёдор Ярошевич провёл встречу с заместителями генерального директора и председателем приморской организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Светланой Кожухарь. Руководитель предприятия рассказал о текущей деятельности предприятия, а также поблагодарил коллектив за уверенное прохождение отопительного сезона.

- Моя основная задача как врио генерального директора «Примтеплоэнерго» заключалась в том, чтобы не допустить срыва сезона, и эта задача выполнена. Хочу поблагодарить директоров филиалов, руководителей тепловых районов, рабочих, которые справились со всеми сложностями. Впереди много работы. Необходимо завершить отопительный сезон, не допуская срывов, усилить совместную работу с профсоюзами, проработать необходимые изменения, касающиеся премиальных, условий труда, продления коллективного договора, - сказал руководитель.

- С моей дальнейшей работой вопрос будет решен позже, но могу сказать, что я однозначно остаюсь в Приморском крае, - сообщил врио генерального директора «Примтеплоэнерго».

По данным пресс-службы "Примтеплоэнерго" в настоящее время проходит подготовка к проведению конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго». По результатам конкурса, который состоится 2 апреля, победивший кандидат приступит к руководству предприятием. Информация о результатах будет доведена до СМИ.

«Примтеплоэнерго» продолжает работать в штатном режиме, выполняя задачи, поставленные администрацией Приморья, особо подчеркивает пресс-служба теплоэнергетиков.

Ранее местые СМИ сообщали, что новым руководителем «Примтеплоэнерго» может стать Александр Патрин (фото2), который руководил КГУП «Примтеплоэнерго» с 2008 по 2012 год. Однако, затем появились сведения, что в конкурсе на место руководителя этого предприятия претендует и коммерсант из Москвы Александр Шубенков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]