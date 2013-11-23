Новости Общество Экономика Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:43
  0

Полторы тысячи горожан стали заложниками земельного конфликта в пригороде Владивостока

Полторы тысячи горожан стали заложниками земельного конфликта в пригороде Владивостока

От Зари и до самого Академгородка. Площадь территории 160 гектаров. На них проживает, примерно, полторы тысячи человек. Люди оказались невольно втянутыми в земельный конфликт. Из-за нерасторопности чиновников ДВО РАН суд по инициативе прокуратуры Ленинского района запретил горожанам распоряжаться эти землями.

Подробности этой истории смотрите в сюжете Сергея Станчика в программе "Вести:Приморье. События недели" в воскресенье, 25 марта.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести