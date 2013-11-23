Полторы тысячи горожан стали заложниками земельного конфликта в пригороде Владивостока

От Зари и до самого Академгородка. Площадь территории 160 гектаров. На них проживает, примерно, полторы тысячи человек. Люди оказались невольно втянутыми в земельный конфликт. Из-за нерасторопности чиновников ДВО РАН суд по инициативе прокуратуры Ленинского района запретил горожанам распоряжаться эти землями.

Подробности этой истории смотрите в сюжете Сергея Станчика в программе "Вести:Приморье. События недели" в воскресенье, 25 марта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]