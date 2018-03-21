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Вчера, 22:09
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"Мороженки" из Владивостока готовы нырнуть в бассейн к Андрею Малахову (видео)

Опубликованное 19 марта на сайте "Вести:Приморье" видео из инстаграм-паблика владивостокских "мороженок" вышло не только на региональный, но и общероссийский и даже международный уровень. Об этом с юмором пишут сами владивостокские любительницы зимнего плавания. 

"Ажиотажный интерес со стороны СМИ и инстраграма к нашему купанию в шуге вышел уже на российский уровень и даже международный в виде интереса со стороны канала Russia today. Не удивлюсь, если нас пригласят к Малахову @malakhov007 на передачу. А че мы готовы нырнуть в бассейн со льдом прямо в студии😂", - написала в своем паблике в инстаграм "мороженка" с ником first_devchina.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что любительницы зимнего плавания из Владивостока в очередной раз шокировали теплолюбивую публику местного Инстаграм. Девушки-мороженки устроили видеосессию, принимая водные процедуры в ледяной шуге.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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