В Арсеньеве горнолыжницы устроят флешмоб в купальниках (фото)
В воскресенье, 25 марта, в 12-30 состоится закрытие сезона на арсеньевской горнолыжке. Организаторы запланировали провести флешмоб в купальниках, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv. Температура воздуха +16 ! Для участников один подъём бесплатный! Что еще надо для установления рекорда по массовому спуску с горы в купальниках!
Рекорд по массовому спуску с горы в купальних принадлежит популярному кузбасскому горнолыжному курорту Шерегеш. В апреле 2017 года с горы Зелёной одновременно на сноубордах и горных лыжах скатились 1498 туристов. Книга рекордов Гиннеса зафиксировала новый российский рекорд по массовому спуску в купальных костюмах. Сможет ли приморский Арсеньев замахнутся на рекорд кузбасского Шерегеша узнаем к вечеру 25 марта. Приезжайте участвовать или посмотреть!
Фото рекордного спуска в купальниках - ЗДЕСЬ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.12.2017 Массовый заплыв на сапах в Приморье попал в Книгу рекордов Гиннеса
-
08.12.2017 SUPеры из Владивостока попали в Книгу рекордов Гиннеса (фото)
-
20.03.2017 Во Владивостоке установлен температурный рекорд
-
17.04.2016 24-летняя девушка из Владивостока получила 50 тыс.рублей за спуск в бикини с горы Шерегеш
-
15.11.2015 Во Владивостоке установлен температурный рекорд
-
04.10.2014 Дрэг-рэйсеры Владивостока закроют сезон ночной гонкой на Шаморе
Добавить комментарий