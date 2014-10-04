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В Арсеньеве горнолыжницы устроят флешмоб в купальниках (фото)

В Арсеньеве горнолыжницы устроят флешмоб в купальниках (фото)

Фото: http://avoka.do

В воскресенье, 25 марта, в 12-30 состоится закрытие сезона на арсеньевской горнолыжке. Организаторы запланировали провести флешмоб в купальниках, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv. Температура воздуха +16 ! Для участников один подъём бесплатный!  Что еще надо для установления рекорда по массовому спуску с горы в купальниках!

Рекорд по массовому спуску с горы в купальних принадлежит популярному кузбасскому горнолыжному курорту Шерегеш. В апреле 2017 года с горы Зелёной одновременно на сноубордах и горных лыжах скатились 1498 туристов. Книга рекордов Гиннеса зафиксировала новый российский рекорд по массовому спуску в купальных костюмах. Сможет ли приморский Арсеньев замахнутся на рекорд кузбасского Шерегеша узнаем к вечеру 25 марта. Приезжайте участвовать или посмотреть!

Фото рекордного спуска в купальниках - ЗДЕСЬ

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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