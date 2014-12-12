В Госдуме предложили повысить скоростной режим на российских дорогах
Максимальная разрешенная скорость движения на загородных дорогах в России может вырасти с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, его идею поддержали в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодоре), сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на «Коммерсантъ».
Москвичев считает, что вносить изменения в ПДД и другие нормативные акты не потребуется: достаточно будет поставить новые знаки на трассах. Для обсуждения этого вопроса планируется пригласить представителей Росавтодора и госкомпании «Автодор».
«Пусть объяснят, почему это нельзя сделать. Я считаю, что в качестве пилотного проезда можно взять, например, трассу из Москвы в Ростов, там есть отбойник, освещение, и посмотреть на результаты», — цитирует «Коммерсантъ» Москвичева.
Еще один предлагаемый вариант — это введение скоростного режима в 110 км/ч только на крайней левой полосе и сохранение 90 км/ч на остальных полосах.
Напомним, в российских ПДД обозначен скоростной режим, который применяется по умолчанию: в жилых зонах — 20 км/ч, в городской черте — 60 км/ч, на загородной автодороге (обозначается знаком 5.3 «Дорога для автомобилей») — 90 км/ч, для автомагистрали (обозначается знаком 5.1 «Автомагистраль») — 110 км/ч. Максимальная же разрешенная ПДД скорость — 130 км/ч — вводится на автомагистралях специальными знаками.
Дискуссии о максимальной скорости на дорогах время от времени возобновляются в России. В 2013 году правительство разрешило водителям безнаказанно превышать скоростной лимит на 20 км/ч. В 2014 году МВД разработало законопроект, возвращающий штраф за превышение лимита более чем на 10 км/ч, но поправки в итоге не дошли до Госдумы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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