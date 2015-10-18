23-летняя жительница Владивостока лишилась самого дорогого, пока спала
В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 23-летней жительницы краевого центра о краже. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 45 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.
Заявительница рассказала, что из ее квартиры, расположенной на улице Надибаидзе, неизвестный похитил мобильный телефон, ноутбук, документы и деньги.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что пока потерпевшая спала в своей комнате, злоумышленник, воспользовавшись незапертой дверью, вошел в квартиру и похитил имущество.
В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего соседа потерпевшей.
В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Похищенное возвращено потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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