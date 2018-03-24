Саперы Владивостока угнали льдину в Амурском заливе (видео)

24 марта более сотни любителей катания на SUPах открыли сезон около Токаревской кошки во Владивостоке. Видеоклип об этом мероприятии уже выложен в соцсетях города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @888naty.

Публикация от Наталья Петрова (@888naty) 23 Мар 2018 в 10:07 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]