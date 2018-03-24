Саперы Владивостока угнали льдину в Амурском заливе (видео)
24 марта более сотни любителей катания на SUPах открыли сезон около Токаревской кошки во Владивостоке. Видеоклип об этом мероприятии уже выложен в соцсетях города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @888naty.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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