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Саперы Владивостока угнали льдину в Амурском заливе (видео)

Саперы Владивостока угнали льдину в Амурском заливе (видео)

24 марта более сотни любителей катания на SUPах открыли сезон около Токаревской кошки во Владивостоке.  Видеоклип об этом мероприятии уже выложен в соцсетях города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @888naty.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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