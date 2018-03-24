"Смешались в кучу кони, люди": горожане в шоке от происходящего на набережной Цесаревича во Владивостоке

В нынешние выходные одно из самых новых и современных зон отдыха Владивостока - набережная Цесаревича предстала в неприглядном виде. Сотни пешеходов, активно отдыхающие люди на бордах и на роликовых коньках, дети на десятках игрушечных управляемых машинах и кони/пони, хозяева которых катают всех желающих, дружно месят здесь жижу из полурастающего снега. Полное ощущение грязного, замызганного места.

Соцсети переполнены гневными постами горожан, "Вести:Приморье" выбрали самые приличные из них:

"Находясь на Набережной Цесаревича, понимаешь, что она превратилась в торговую улицу из 90-х. @adm_vlc, вероятно, ждет, когда возле детского корабля с горками натянут веревку и начнут собирать деньги."

"Полностью поддерживаю! Превратили в базар! Раньше и покататься можно было, а сейчас не понять что творится! Интересно кто-нибудь писал в администрацию жалобы? Или есть массовое голосование за и против?🤔 Честно, нет никакого желания туда ездить из-за этого."

"В администрацию надо писать, А не в Инстаграм.. реально стрём и позорище"

"Перестали ездить туда, у ребенка истерика начинается при виде всего этого добра, а у родителей нервотрепка."

"Да, ужасное зрелище. Всё испохабили"

"Перетащили с Спортивной Набережной всю эту помойку на Цесаревича 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Поддерживаю идею с коллективным обращением в администрацию 😏"

"Город к Цесарке никакого отношения не имеет. Это собственность Роснефти! К ним надо обращаться. Хотя,они частная организация,что хотят-то и делают"

"Реально, машины страшные , грязные , в них вода от снега.зачем, спрашивается столько машинок ? От начала до середины набки эти машины."

"Меня больше угнетают полузамученные лошадки, на которых смотреть страшно, не то что ребёнка садить... и кучи 💩 которые за ними через раз убирают"



"В нашем городе практически любое начинание в конце превращяется в помойку.Вспомните после ремонта спортивную набережную просторная,чистая не ларьков ни кафе и тому подобного.Хватило всего на пару месяцев и всё встало на круги своя "базар вокзал"!"

"@adm_vlc разгоните уже этих «бизнесменов» с набережной. Невозможно гулять с детьми! На моих глазах уже не раз на этих машинках врезались в коляски с малышами. А что на уме у лошадей вообще не известно, побегут в толпу в один прекрасный момент. Развели балаган"

"Когда хочется сводить ребенка на атракционы - родители ведут в один из центров для развлечений. Честно, немного бесят ряды машинок (нахрен их там столько) и пристаюшие малолетки с лошадьми - которые конечно не за что не отвечают. Про неогороженную железную дорогу с открытой фазой - это верх дебилизма."

"Только вернулись оттуда. Зрелище отвратительное: какие-то старые машинки, с поломанным пластиком, железная дорога, наверное, скоро отметит свой 50-летний юбилей, срущие лошади на тротуар🙈, и орущие девчонки:" На лошадке прокатим ребенка?" Желания ходить в ту сторону отпало, просто прогуляться места становится все меньше..."

Ваше решение проблемы нынешнего "дурдома" на набережной Цесаревич -полностью убрать оттуда все детские аттракционы, платных лошадей и т.д., оставить только прогулочную зону -убрать детские игрушечные машины, коней(поней), оставить только стационарные аттракционы -ввести платный въезд(вход) на набережную Цесаревича -оставить все как есть, рынок и конкуренция все "устаканит" -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]