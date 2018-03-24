Во Владивостоке пенсионер лишился 20 000 рублей возле банкомата (видео)

23 марта в торговом центре на Снеговой пади неизвестный обманным путев выманил у пенсионера 20000 рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

На кадрах пенсионер, который пришел в банкомат, чтобы снять с карты крупную сумму денег, а именно 40 000 рублей. Поначалу мужчина не обратил внимание на незнакомца, который рядом разговаривал по телефону, но, когда банкомат выдал дедушке указанную сумму наличности, тот сам дал о себе знать. Гражданин сообщил, что только, что пытался снять с карты деньги в этом банкомате, но операция дала сбой, типа деньги с его карты списались, но на руки он их так и не получил.

В общем мужчина внушил пенсионеру, который по словам его родственников только после химиотерапии и слегка заторможен, что часть его денег, принадлежит ему. Незнакомец забрал половину суммы и предложил дедушке подождать возле банкомата, оставшиеся деньги. Но, банкомат был непреклонен и молчал. В итоге пенсионер вместо 40 000 принес домой 20 000. Родственники пенсионера тут же поехали в полицию и написали заявление. Записи с камер наружного наблюдения, установленных в помещении торгового центра сейчас изучают следователи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]