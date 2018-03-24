Новости Общество Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 20:24
  0

Во Владивостоке пенсионер лишился 20 000 рублей возле банкомата (видео)

23 марта в торговом центре на Снеговой пади неизвестный обманным путев выманил у пенсионера 20000 рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

На кадрах пенсионер, который пришел в банкомат, чтобы снять с карты крупную сумму денег, а именно 40 000 рублей. Поначалу мужчина не обратил внимание на незнакомца, который рядом разговаривал по телефону, но, когда банкомат выдал дедушке указанную сумму наличности, тот сам дал о себе знать. Гражданин сообщил, что только, что пытался снять с карты деньги в этом банкомате, но операция дала сбой, типа деньги с его карты списались, но на руки он их так и не получил.

В общем мужчина внушил пенсионеру, который по словам его родственников только после химиотерапии и слегка заторможен, что часть его денег, принадлежит ему. Незнакомец забрал половину суммы и предложил дедушке подождать возле банкомата, оставшиеся деньги. Но, банкомат был непреклонен и молчал. В итоге пенсионер вместо 40 000 принес домой 20 000. Родственники пенсионера тут же поехали в полицию и написали заявление. Записи с камер наружного наблюдения, установленных в помещении торгового центра сейчас изучают следователи.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести