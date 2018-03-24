"Ауди" улетела под второреченский мост во Владивостоке (фото)

Днем 24 марта легковушка "Ауди" улетела под второреченский мост в районе ул.Русская во Владивостоке, сообщают "вести Приморье со ссылкой на @ДПС Контроль.

По словам очевидца, водитель "Ауди" ехал ровно по своей полосе, не превышая скорости, неожидано что-то произошло с левым колесом и автомобиль резко пошёл влево. Водитель живой, его увезла скорая с переломом рёбер.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]