В Приморье Су-25 назвали в честь погибшего в Сирии Романа Филипова (фото)
На авиабазе Черниговка в Приморском крае один их самолетов штурмового авиационного полка ВВС и ПВО получил имя Героя России Романа Филипова. Майор Роман Филипов служил в этом полку в течение 10 лет.
На торжественном построении личного состава полка отец пилота Николай Филипов поблагодарил летчиков за память о сыне. Он уверен, что те, кто будет летать на именном Су-25СМ, получат особую мотивацию.
3 февраля этого года в Сирии российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. После катапультирования Филипов вел неравный бой, а затем, тяжелораненый, взорвал себя и террористов гранатой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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