Инстаграм-эксперт высмеял предсказания "о мощном цунами в Приморье"
Эксперт одного из самых популярных приморских интернет-пабликов прогноза погоды высказался по поводу сообщений о том, что"мощное цунами может накрыть Приморье в 2018 году". Заметки об этом появились на уходящей неделе в большинстве электронных СМИ Приморского края.
"Цунами может возникнуть при двух сценариях это землетрясение и при астеройде (метеорите) Если при землетрясение будет зависеть от глубины очага землетрясения и силы толчков, то при метеорите оно однозначно будет. Давайте разберемся могут ли у нас предсказывать точно и своевременно землетрясения и падения метеорита!? Ответ нет! Делая громкие заголовки по этому поводу, некоторые СМИ пиарятся вот и все. Сильное землетрясение в море, которое приведет к цунами, может быть завтра, а может через 100 лет. А может и не быть вовсе",-написал эксперт @pogoda_25_region.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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