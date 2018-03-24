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Инстаграм-эксперт высмеял предсказания "о мощном цунами в Приморье"

Инстаграм-эксперт высмеял предсказания

Эксперт одного из самых популярных приморских интернет-пабликов прогноза погоды высказался по поводу сообщений о том, что"мощное цунами может накрыть Приморье в 2018 году". Заметки об этом появились на уходящей неделе в большинстве электронных СМИ Приморского края.

"Цунами может возникнуть при двух сценариях это землетрясение и при астеройде (метеорите) Если при землетрясение будет зависеть от глубины очага землетрясения и силы толчков, то при метеорите оно однозначно будет. Давайте разберемся могут ли у нас предсказывать точно и своевременно землетрясения и падения метеорита!? Ответ нет! Делая громкие заголовки по этому поводу, некоторые СМИ пиарятся вот и все. Сильное землетрясение в море, которое приведет к цунами, может быть завтра, а может через 100 лет. А может и не быть вовсе",-написал эксперт @pogoda_25_region.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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