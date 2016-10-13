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В четырёхэтажный рыбный рынок во Владивостоке вложат 800 млн рублей (фото)

В четырёхэтажный рыбный рынок во Владивостоке вложат 800 млн рублей (фото)

Фото: primorsky.ru

В центре Владивостока построят четырёхэтажное здание рыбного рынка, общая площадь составит порядка 8 тысяч квадратных метров. Сумма инвестиций в проект составит около 800 млн рублей, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития России.

На первом этаже здания планируют расположить технические службы и бассейны для морепродуктов и рыбы. На втором этаже будет рынок, на третьем — бизнес-центр, аукционная площадка и зал переговоров. И последний этаж займёт ресторан. Рядом со зданием рынка откроют парковку на 200 машиномест.

Инвестором проекта является приморская компания «Акватехнологии». В реализации проекта также участвуют инвесторы из Республики Корея — о своем интересе уже заявила компания «Ханаро холдингс», имеющая опыт создания рыбных рынков в таких городах, как Бостон и Сиэтл.

Работы по возведению рынка начнутся сразу после предоставления участка для строительства. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил предоставить участок под строительство рыбного рынка в центре Владивостока (на набережной Цесаревича) к началу апреля.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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