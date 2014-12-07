В вузах Владивостока увеличат квоты для студентов из Японии

Правительство России готово увеличить квоты для бесплатного обучения японских студентов в российских вузах. Об этом в субботу, 24 марта, заявила на российско-японском симпозиуме по подготовке кадров вице-премьер Ольга Голодец, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

«На сегодняшний день мы предоставляем квоты студентам других стран. Сейчас у нас бесплатно обучаются 97 студентов из Японии. Мы готовы увеличить квоту по тем специальностям, на какие есть спрос, для японских студентов», — цитирует издание заместителя главы российского правительства.

Российские вузы, по словам Голодец, имеют соглашения с японскими образовательными учреждениями — таких соглашений на сегодняшний день порядка 250. В том числе, у Дальневосточного федерального университета существуют соглашения о сотрудничества с 38 образовательными и научными центрами в Японии. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко подтвердил, что японская сторона продвигает 13 проектов по обмену студентами с российскими вузами.

Основой для развития экономического сотрудничества между Россией и Японией стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьер-министром Синдзо Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

На российско-японском симпозиуме, который проходит в Осаке в эти дни, присутствуют глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, а также представители более 10 университетов обоих стран, включая Санкт-Петербургский государственный университет и Университет Кинки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]