Приморские синоптики подтвердили печальный прогноз на начало апреля для Владивостока

Начало апреля выдастся ненастным во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.

2,3,4 апреля в столице Приморья ожидается дождь, который может временами переходить в мокрый снег. В понедельник, 2 апреля, приморские синоптики ждут выпадение до 5 мм осадков, 3-го - более 7 мм, 4 апреля - 2,5 миллиметров осадков. Температура воздуха в эти дни составит от +1 до +5 градусов.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "мощный "китайский" циклон может обрушить заряд мокрого снега на Владивосток".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]