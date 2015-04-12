Приморские синоптики подтвердили печальный прогноз на начало апреля для Владивостока
Начало апреля выдастся ненастным во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.
2,3,4 апреля в столице Приморья ожидается дождь, который может временами переходить в мокрый снег. В понедельник, 2 апреля, приморские синоптики ждут выпадение до 5 мм осадков, 3-го - более 7 мм, 4 апреля - 2,5 миллиметров осадков. Температура воздуха в эти дни составит от +1 до +5 градусов.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "мощный "китайский" циклон может обрушить заряд мокрого снега на Владивосток".
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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