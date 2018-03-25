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Уходя от полицеской погони, "Мерседес" врезался в остановку общественного транспорта в Приморье

Уходя от полицеской погони,

В Находке внедорожник "Мерседес" перевернулся, пытаясь скрыться от полиции, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС.

По свидетельствам очевидцев, авария с внедорожником произошла при спуске от кладбища в сторону кафе «Санбари» (г.Находка). Свидетели уверяют, что джип пытался оторваться от полицейского авто, следовавшего за ним. По всей вероятности водитель джипа возомнил себя героем голливудского фильма, однако на такой большой скорости не смог справиться со свалившейся на него ответственностью. На затяжном повороте автолюбитель потерял управление и Mercedes перевернулся на крышу. Это произошло прямо на остановке общественного транспорта. По счастливой случайности обошлось без жертв.

За рулём внедорожника находился мужчина в военной форме. От него, уверяют очевидцы, исходил резкий запах спиртного. Возможно именно этот факт заставил его скрываться. Теперь во всех подробностях происшествия предстоит разобраться специалистам. Скорее всего, автолюбителю грозит лишение прав, если, конечно, водительское удостоверение вообще имеется.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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