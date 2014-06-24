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Горожане требуют изгнать животных и переезжие аттракционы с набережной Цесаревича во Владивостоке

Горожане требуют изгнать животных и переезжие аттракционы с набережной Цесаревича во Владивостоке

Материал ""Смешались в кучу кони, люди": горожане в шоке от происходящего на набережной Цесаревича во Владивостоке", опубликованный 24 марта ана сайте "Вести:Приморье" вызвал живой отклик у наших посетителей.

Менее чем за сутки его прочитали более 5000 человек, 500 из них приняли участие в голосовании: "Ваше решение проблемы нынешнего "дурдома" на набережной Цесаревича?". Две трети голосов отдано за вариант "полностью убрать оттуда все детские аттракционы, платных лошадей и т.д., оставить только прогулочную зону", еще треть склонна к варианту "убрать детские игрушечные машины, коней(поней), оставить только стационарные аттракционы". 

Напомним, что с наступлением тепла одна из самых современных зон отдыха Владивостока - набережная Цесаревича превратилась в массовое грязное скопище людей, живтоных и передвижных детских аттракционов.

Многие из горожан предъявляют претензии администрации Владивостока, но "знающие люди" говорят, что команда Веркеенко здесь не причем, а порядок должны навести собственники территории "Дальзавода" - компания ДЦСС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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