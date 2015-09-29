Свидание с алкоголем закончилось заявлением в полицию
19-летний житель Уссурийска обвинил свою 22-летнюю знакомую в краже 10 тысяч рублей. Девушку доставили в полицию и заставили во всем признаться (см. фото), сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 25 мвд.рф.
Установлено, что заявитель находился по месту своего проживания в квартире по улице Пушкина, где распивал спиртные напитки в компании со своей новой знакомой. После употребления алкоголя, он лег спать, а проснувшись, обнаружил, что его новая знакомая из квартиры ушла, а из тумбочки пропали деньги в сумме 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 22-летнюю ранее судимую жительницу Уссурийска.
В отделе полиции задержанная дала признательные показания. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.
В отношении подозреваемой следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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