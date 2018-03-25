В пригороде Владивостока горят дачи (фото)

В районе села Ясное в Артемовском городском округе ( 30 км от Владивостока) горят леса. По словам местных жителей, пожар грозит распространиться на жилые участки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС

Как сообщают очевидцы, сегодня днем огонь подошел к частному сектору и дачам в районе Зорге, 2 в селе Ясное.

«Сегодня приехали на дачу и увидели, что горят леса рядом с частным сектором. Звонили пожарным, нам сказали, что нет свободных машин в наличии. На наших глазах уже сгорела дача», – рассказала женщина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]