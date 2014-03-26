Из Приморья в КНДР построят понтонный мост
Создание автомобильного сообщения между Россией и Корейской Народной-Демократической республикой прорабатывает специально созданная рабочая группа. Такое заявление сделал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во ходе рабочей встречи с Заместителем Премьера, Председателем Госплана КНДР Ро Ду Чером, которая состоялась в рамках официального визита российской делегации в Северную Корею. Двухсторонняя встреча состоялась сразу после 8-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Минвостокразвития РФ.
Как отметил заместитель Премьера Ро Ду Чер, еще одним фактором развития торгово-экономических отношений России и КНДР может стать создание автомобильного перехода между нашими странами.
«Между КНДР и Китаем существует 23 автомобильных пункта пропуска, а с Россией ни одного. В настоящее время при ввозе товаров с Дальнего Востока они приходят не через границу с Россией, а через Китай. Это значительно удлиняет путь. Необходимо рассмотреть возможность создания автомобильного моста через реку Туманная», - отметил Ро Ду Чер.
Он добавил, что возможно провести реконструкцию существующего железнодорожного моста и сделать его доступным и для машин.
«Правительством России дано поручение Минтрансу РФ проработать вопрос создания такого мостового перехода. Уже создана рабочая группа, которая должна выработать решение. Строительство мостового перехода, это полезное начинание в наших отношениях. Как первый шаг мы могли бы рассмотреть создание понтонной переправы», - заявил Александр Галушка.
Глава Минвостокразвития попросил заместителя Премьера КНДР дать указания профильным министерствам как можно скорее предоставить в рабочую группу данные по возможной грузовой базе данного направления, а также дать поручение министерству транспорта КНДР принять активное участие в работе указанной рабочей группы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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