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Мальчик из Арсеньева исполнил "смертельный номер" на "Синей птице" (фото)

Мальчик из Арсеньева исполнил

Юный циркач Богдан Копейкин из Арсеньева принял участие в телевизионном конкурсе "Синяя птица" на федеральном телеканале "Россия1".

Сегодня 25 марта в 18-30 программу с участием Богдана покажут на канале "Россия1". Богдан Копейкин покорил жюри смертельным номером эквилибром на проволоке! В его возрасте этого не делает ни один артист в России, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv.

Болеем за Богдана и после передачи голосуем за приморского участника на сайте "Синей птице".


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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