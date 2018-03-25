Мальчик из Арсеньева исполнил "смертельный номер" на "Синей птице" (фото)
Юный циркач Богдан Копейкин из Арсеньева принял участие в телевизионном конкурсе "Синяя птица" на федеральном телеканале "Россия1".
Сегодня 25 марта в 18-30 программу с участием Богдана покажут на канале "Россия1". Богдан Копейкин покорил жюри смертельным номером эквилибром на проволоке! В его возрасте этого не делает ни один артист в России, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv.
Болеем за Богдана и после передачи голосуем за приморского участника на сайте "Синей птице".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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