Мальчик из Арсеньева исполнил "смертельный номер" на "Синей птице" (фото)

Юный циркач Богдан Копейкин из Арсеньева принял участие в телевизионном конкурсе "Синяя птица" на федеральном телеканале "Россия1".

Сегодня 25 марта в 18-30 программу с участием Богдана покажут на канале "Россия1". Богдан Копейкин покорил жюри смертельным номером эквилибром на проволоке! В его возрасте этого не делает ни один артист в России, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv.

Болеем за Богдана и после передачи голосуем за приморского участника на сайте "Синей птице".

Публикация от АрсеньевТВ (@arstv) 25 Мар 2018 в 1:16 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]