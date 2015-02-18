У берегов Приморья возможно промежуточное землетрясение

В ближаешее время есть вероятность землетрясения в Японском море у побережья Дальнегорского или Тернейского района в Приморском крае, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

К такому выходу эксперт сайта приходит из-за того, что в последний месяц в Японском море произошла серия землетрясений магнитудой 4-5 (см. карта 2). Все эти землетрясения носят характер промежуточных, происходящих на глубине от 100 до 300 километров от поверхности Земли. При этом, самые опасными землетрясениями для образования цунам являются поверхностные землетрясения ( менее 100 км от земной поверхности). Поэтому угроза возникновения цунами от возможного землетрясения у берегов Приморья крайне маловероятна.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]