"Лексус" за 3,2 млн. рублей решили купить в провинциальном колледже Приморья (фото)

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальневосточный технический колледж» (Уссурийск) 23 марта 2018 года объявило аукцион в электронной форме на поставку компактного японского кроссовера. Как сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт госзакупок, руководство краевого учреждения образования готово потратить на новый автомобиль около 3,2 млн рублей.

Как уточняется в аукционной документации, колледжу потребовался автомобиль Lexus N. X. 300 AWD (комплектация Exclusive 2 или эквивалент). Машина должна быть новой, 2018 года выпуска.

Итоги аукциона подведут 17 апреля 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]