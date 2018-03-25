34 года назад в Японском море подлодка К-314 столкнулась с авианосцем "Китти Хок"

В марте 1984 года в Японском море произошло столкновение атомной подводной лодки «К-314» с многоцелевым авианосцем «Китти Хок» ВМС США, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Морполит. В очередной годовщине этого происшествия в интернете появились уникальные фото последствий этого столкновения (см. фото)

Как сообщал сайт "КП Белорусь", в начале весны 1984 года авианосец «Китти Хок» принимал участие в совместных американо-корейских учениях «Тим Спирит – 84», а подводная лодка «К-314» под командованием капитана I ранга Владимира Евсеенко осуществляла слежение за авианосцем и кораблями его эскорта. Затем авианосец зашел в территориальные воды Южной Кореи. «К-314» оставалась вне территориальных вод и, потеряв контакт с авианосцем, вела его поиск. Глубина поиска была выбрана неверно, без учета условий гидрологии моря, позволявших вести оптимальный поиск надводных кораблей с глубины в 40 метров. При этой глубине авианосец был бы уверенно обнаружен на дистанции более 150 километров.

- 21 марта в 21.30 акустик доложил о шуме винтов в секторе пеленга 315–350 градусов, - вспоминал позже Евсеенко. - По докладу БИПа — боевого информационного поста — дистанция до «Китти Хок» 60–70 кабельтовых, курс 180 градусов, скорость 15 узлов. Доклад утверждаю. В 22.10 всплываю на перископную глубину для очередного сеанса связи. Осматриваю правый и левый курсовые углы. На 90 градусов слева визуально обнаруживаю всю авианосно-ударную группу. Множество бортовых огней. Танкер заправляет корабли. Дистанция 20–30 кабельтовых. Идем контркурсами, то есть навстречу друг другу. Срочное погружение! И вдруг — мощный удар. Подводная лодка рыскнула на 20° по курсу и вернулась в исходное. Давление в системе гидравлики — ноль.— Аварийная тревога! Осмотреться в отсеках! Первая мысль — снесло боевую рубку и распороли легкий корпус. Выдвигаем поочередно выдвижные устройства — перископ, антенны — все работает. Из отсеков докладывают — воды нет, механизмы работают. Скорость по лагу 6 узлов. И тут новый удар — в правый борт!

Когда на рассвете следующего дня авианосная ударная группировка исчезла вдали (остался лишь один сторожевик, который шел за лодкой до самых территориальных вод СССР), «К-314» всплыла, и командир попросил подошедший большой противолодочный корабль «Владивосток» осмотреть корму. Перед глазами изумленных моряков предстала странная картина: гребной винт с обломанными лопастями висел как-то неестественно, под углом к корпусу. Позже, после постановки в док, выяснилось, что гребной вал между прочным и легким корпусом обломан!

«Лодку взяли на буксир, - сообщается на сайте http://topwar.ru, - и повели в бухту Чажма, где она стала в док для ремонта. Уже к концу лета ремонт был закончен, и 21 августа «К-314» вышла на ходовые испытания, а в сентябре ушла в Индийский океан на боевую службу, правда, уже с другим командиром (Евсеенко был снят с должности)».

Что касается авианосца – винтом и рулями советская атомарина пропорола ему днище. Пробоина была размером 4х6 метров. И как раз в районе цистерны авиационного топлива. Через нее вытекло несколько тысяч тонн авиакеросина. То, что он не вспыхнул, можно считать счастливым стечением обстоятельств. «Китти Хок» с трудом дополз до японского порта и также стал в док на ремонт.

- Всем повезло, - резюмировал Евсеенко, — мы не затонули, они не сгорели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]