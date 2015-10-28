Уссурийские "первоцветы": весна превратила городские улицы в Авгиевы конюшни (фото)

Растаявший снег превратил некоторые улицы Уссурийска в зловонные зоны. Всему виной огромное количество собачьих испражнений, которые оставили большие и маленькие друзья человека, чьи хозяева не знают правил выгула животных в общественных местах, сообщает "Вести: Приморье".

Жители улицы Ивасика прислали в редакцию несколько снимков, наглядно демонстрирующих срам, который ежедневно можно наблюдать в спальном микрорайоне Мелькомбинат. На фото видно, что газоны и придомовые территории буквально усыпаны фекалиями, скопившимися в результате прогулок с питомцами. По словам местных жителей, здесь проживает много любителей животных и, помимо домашних, есть и бродячие собаки, жизнедеятельность которых также не добавляет без того унылому пейзажу уюта.

Таким образом, считают защитники чистоты и порядка, в Уссурийске не соблюдается закон Приморского края «Об административных правонарушениях», который прямо указывает на то, что данная ситуация является правонарушением. Административная комиссия не обращает внимание на проблему выгула животных, не штрафует и не проводит профилактические беседы, - считают авторы снимков.

При этом в Уссурийске нет специальных зон для прогулок с животными. Впрочем, от этого страдают собаководы и в других городах края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]