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Уссурийские "первоцветы": весна превратила городские улицы в Авгиевы конюшни (фото)

Уссурийские

Растаявший снег превратил некоторые улицы Уссурийска в зловонные зоны. Всему виной огромное количество собачьих испражнений, которые оставили большие и маленькие друзья человека,  чьи хозяева не знают правил выгула животных в общественных местах, сообщает "Вести: Приморье". 

Жители улицы Ивасика прислали в редакцию несколько снимков, наглядно демонстрирующих срам, который ежедневно можно  наблюдать в спальном  микрорайоне Мелькомбинат. На фото видно, что газоны и придомовые территории буквально усыпаны фекалиями, скопившимися в результате прогулок с питомцами. По словам местных жителей, здесь проживает много любителей животных и, помимо домашних, есть и бродячие собаки, жизнедеятельность которых также не добавляет без того унылому пейзажу уюта.

Таким образом, считают защитники чистоты и порядка, в Уссурийске не соблюдается закон Приморского края «Об административных правонарушениях», который прямо указывает на то, что данная ситуация является правонарушением. Административная комиссия не обращает внимание на проблему выгула животных, не штрафует и не проводит профилактические беседы, - считают авторы снимков.

При этом в Уссурийске нет специальных зон для прогулок с животными. Впрочем, от этого страдают собаководы и в других городах края.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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