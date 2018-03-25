Городской автобус выехал с дороги на оживленный тротуар во Владивостоке (видео)

Во Владивостоке в районе телецентра произошло ДТП с участием маршрутного автобуса № 29.

Утром в понедельник, 26 марта, на кольце на улице Уборевича, 15 произошло ДТП: маршрутный автобус выехал с дороги на повороте на кольце и заехал на тротуар. По счастливой случайности, по предварительным данным, никто не пострадал; водитель вовремя сумел остановить автобус и не врезаться в здание, в котором находятся несколько магазинов. Стоит отметить, что машина выехала на достаточно оживленное пешеходное место — прямо туда, где на светофоре стоят люди, ожидающие разрешающего переход сигнала.

На месте работает полиция, специалисты уточняют обстоятельства происшествия, будут изъяты записи с камер наружного наблюдения.

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Предварительно, как говорят сотрудники ГАИ, возможно, водителя автобуса подрезала неустановленная машина, по данным с камер планируется восстановить все обстоятельтства ДТП. Еще одна версия — у автобуса отказали тормоза.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 25 Мар 2018 в 4:14 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]