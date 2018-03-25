Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:09
  1

Городской автобус выехал с дороги на оживленный тротуар во Владивостоке (видео)

Городской автобус выехал с дороги на оживленный тротуар во Владивостоке (видео)

Во Владивостоке в районе телецентра произошло ДТП с участием маршрутного автобуса № 29.

Утром в понедельник, 26 марта, на кольце на улице Уборевича, 15 произошло ДТП: маршрутный автобус выехал с дороги на повороте на кольце и заехал на тротуар. По счастливой случайности, по предварительным данным, никто не пострадал; водитель вовремя сумел остановить автобус и не врезаться в здание, в котором находятся несколько магазинов. Стоит отметить, что машина выехала на достаточно оживленное пешеходное место — прямо туда, где на светофоре стоят люди, ожидающие разрешающего переход сигнала.

На месте работает полиция, специалисты уточняют обстоятельства происшествия, будут изъяты записи с камер наружного наблюдения.

***

Предварительно, как говорят сотрудники ГАИ, возможно, водителя автобуса подрезала неустановленная машина, по данным с камер планируется восстановить все обстоятельтства ДТП. Еще одна версия — у автобуса отказали тормоза.

Городской автобус выехал с дороги на оживленный тротуар во Владивостоке (видео)


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести