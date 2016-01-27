Во Владивостоке вынесен приговор лже-соцработнице, обвиняемой в мошенничестве в отношении пенсионера

Суд Фрунзенского района города Владивостока вынес приговор 41-летней жительнице Владивостока, обвиняемой в совершении мошеннических действий.

В ходе следствия установлено, что подсудимая, представившись социальным работником, получила от 68-летнего инвалида второй группы пять тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии. Завладев деньгами потерпевшего, подозреваемая скрылась. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. владивостоку, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую за совершение имущественных преступлений 41-летнюю жительницу Владивостока. В отделе полиции женщина дала признательные показания.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Фрунзенский районный суд города Владивостока признал подсудимую виновной и с учетом отягчающего обстоятельства - рецидива преступлений, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору, назначил ей наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В пользу потерпевшего взыскана сумма причинённого ущерба.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]