В Спасске-Дальнем талые воды едва не подтопили жилые дома

25 марта на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем возникла угроза подтопления подвалов нескольких жилых домов. Однако благодаря оперативным действиям управляющей компании и управления по делам ГОЧС города ее удалось устранить. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Во второй половине дня талой водой были подтоплены подвалы двух пятиэтажек на улице Красногвардейская, 100/1 и 100/2. Управляющая компания «Спассктеплоэнерго» приняла решение отключить электричество в доме 100/2, поскольку возникла угроза подтопления вводного электрощита.

Пять человек аварийной бригады экстренно занялись откачкой воды, чтобы не допустить подтопления домов на улицах Парковая и Уборевича. Управляющая компания задействовала также трактор с насосом и вакуумную машину Спасского горводоканала.

По словам начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС Спасска-Дальнего» Константина Панюты, в целях предотвращения ограничения электроснабжения в жилых домах проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного прохода талых вод по оврагу через водопропускную трубу в районе ГСК.

«В результате проведенных работ уровень воды в овраге снизился, вода из подвала дома ушла. В районе возможного подтопления по улицам Уборевича и Парковой проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного прохода талых вод по водосборному коллектору. Подтопления территории не допущено», - рассказал Константин Панюта.

В местах возможного подтопления организовано круглосуточное наблюдение за обстановкой. Работы на понедельник уже спланированы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]